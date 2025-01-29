Рубио в разговоре с Каллас призвал Европу нарастить расходы на оборону

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас призвал европейские страны увеличить расходы на оборону. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Госдепартамента.

«Госсекретарь Рубио подчеркнул необходимость укрепления трансатлантической безопасности, призвал Европу увеличить расходы на оборону и обратил внимание на те вызовы, которые бросает Китай», — сказано в документе.

Кроме того, Рубио приветствовал решение ЕС продлить санкции против РФ.