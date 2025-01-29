Рубио в разговоре с Каллас призвал Европу нарастить расходы на оборону
10:00 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас призвал европейские страны увеличить расходы на оборону. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Госдепартамента.
«Госсекретарь Рубио подчеркнул необходимость укрепления трансатлантической безопасности, призвал Европу увеличить расходы на оборону и обратил внимание на те вызовы, которые бросает Китай», — сказано в документе.
Кроме того, Рубио приветствовал решение ЕС продлить санкции против РФ.
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