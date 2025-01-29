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Мишустин назначил Юлию Дьякову директором Курчатовского института

12:05 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Юлии Дьяковой директором НИЦ «Курчатовский институт» сроком на пять лет, сообщается на сайте кабмина.

Дьякова сменит на этой должности Марата Камболова, который занимал ее с 2021 года. Президентом НИЦ «Курчатовский институт» является Михаил Ковальчук.

Юлия Дьякова — инженер-физик, доктор физико-математических наук. Родилась в 1985 году, окончила Московский инженерно-физический институт. С 2018 года она являлась заместителем директора Курчатовского института по научной работе, а в 2021-м заняла пост первого заместителя директора по науке.

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