В РФ две трети потребности в кадрах на 5 лет составляют люди со средним профобразованием
12:32 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две трети потребности рынка труда в ближайшие 5 лет составляют люди со средним профессиональным образованием, треть — с высшим. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на правительственном часе в Совете Федерации.
«В целом в перспективе ближайших 5 лет две трети потребности рынка труда — это люди со средним профессиональным образованием. А треть потребности составляют специалисты с высшим образованием», — сказал он.
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