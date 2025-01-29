В РФ две трети потребности в кадрах на 5 лет составляют люди со средним профобразованием

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две трети потребности рынка труда в ближайшие 5 лет составляют люди со средним профессиональным образованием, треть — с высшим. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на правительственном часе в Совете Федерации.

«В целом в перспективе ближайших 5 лет две трети потребности рынка труда — это люди со средним профессиональным образованием. А треть потребности составляют специалисты с высшим образованием», — сказал он.