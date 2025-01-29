До 2030 года нужно увеличить число занятых в 37 субъектах РФ — Котяков
13:05 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность занятых для обеспечения потребности экономики в кадрах до 2030 года необходимо увеличить в 37 регионах России, наибольшее число специалистов нужно привлечь в обрабатывающее производство, по профессиям возрастет потребность в механиках и строителях. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на правительственном часе в Совете Федерации.
«Для обеспечения наших приоритетов в экономике, социальной сфере, науке необходимо увеличить численность занятых в 37 субъектах Российской Федерации. Наиболее масштабно этот вызов стоит перед Московской областью, Москвой, Ставропольским краем, Ростовской областью, Краснодарским краем, Республикой Татарстан, Пермским краем», — сказал он.
По его словам, наибольшее число специалистов нужно привлечь в обрабатывающее производство, транспортировку и хранение, индустрию гостеприимства, профессиональную деятельность и науку. Больше всего возрастет потребность в механиках и ремонтниках транспортных средств, строителях, рабочих-отделочниках, электромонтажниках, слесарях-инструментальщиках, добавил министр.
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