0
0
56
НОВОСТИ

До 2030 года нужно увеличить число занятых в 37 субъектах РФ — Котяков

13:05 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность занятых для обеспечения потребности экономики в кадрах до 2030 года необходимо увеличить в 37 регионах России, наибольшее число специалистов нужно привлечь в обрабатывающее производство, по профессиям возрастет потребность в механиках и строителях. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на правительственном часе в Совете Федерации.

«Для обеспечения наших приоритетов в экономике, социальной сфере, науке необходимо увеличить численность занятых в 37 субъектах Российской Федерации. Наиболее масштабно этот вызов стоит перед Московской областью, Москвой, Ставропольским краем, Ростовской областью, Краснодарским краем, Республикой Татарстан, Пермским краем», — сказал он.

По его словам, наибольшее число специалистов нужно привлечь в обрабатывающее производство, транспортировку и хранение, индустрию гостеприимства, профессиональную деятельность и науку. Больше всего возрастет потребность в механиках и ремонтниках транспортных средств, строителях, рабочих-отделочниках, электромонтажниках, слесарях-инструментальщиках, добавил министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 29.01.2025
Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР
0
38
13:00 29.01.2025
Нельзя верить бездоказательным словам о подготовке покушения на Путина — Песков
0
88
12:32 29.01.2025
В РФ две трети потребности в кадрах на 5 лет составляют люди со средним профобразованием
0
181
12:20 29.01.2025
Два человека погибли, двое ранены после атаки дрона ВСУ на дом в белгородском поселке
0
191
12:05 29.01.2025
Мишустин назначил Юлию Дьякову директором Курчатовского института
0
250
12:00 29.01.2025
Военные пенсии в 2025 году будут еще раз проиндексированы в октябре — Картаполов
0
250
11:32 29.01.2025
85% гренландцев против присоединения к США — опрос
0
286
11:20 29.01.2025
Почти 90% украинских СМИ работали за счет иностранных грантов — эксперт
0
298
11:05 29.01.2025
Более половины британцев поддерживают возвращение смертной казни — опрос
0
300
11:00 29.01.2025
Израиль не смог уничтожить военный потенциал ХАМАС в секторе Газа — Foreign Affairs
0
329

Возврат к списку