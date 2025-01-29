Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток освободили населенный пункт Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.», — сообщили в ведомстве.