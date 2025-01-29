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НОВОСТИ

Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР

13:20 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток освободили населенный пункт Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.», — сообщили в ведомстве.

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