Глава МО Эстонии предложил взимать плату с судов за проход по Балтийскому морю

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил взимать плату с судов за проход по Балтийскому морю, чтобы покрыть расходы на защиту подводных кабелей.

«Возможно, в один прекрасный момент мы увидим, что компании будут платить при прохождении через Датские проливы (основной морской путь, соединяющий Балтику с Мировым океаном — прим. ТАСС), потому что это, по сути, страховой взнос на случай повреждения [подводных] кабелей», — сказал он в интервью агентству Reuters.

Певкур отметил, что в дополнение к патрулированию акватории для защиты подводной инфраструктуры страны региона рассматривают и другие меры, в том числе установку датчиков обнаружения якорей и создание оболочки или стен вокруг кабелей.