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Треть жителей Армении видит риски в сближении с Западом — опрос

15:00 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть участников опроса в Армении считает, что процесс евроинтеграции и недавно подписанная хартия о стратегическом партнерстве с США создадут новые риски для страны, в том числе и экономического характера. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные представительством социологической службы Gallup International в республике.

По данным опроса, 24,2% респондентов ответили, что евроинтеграция и подписание хартии с США создаст дополнительные риски для Армении, 10% — что создаст экономические риски. При этом 18,6% опрошенных считают, что эти процессы, напротив, принесут новые экономические возможности, а 27% ответили, что это будет способствовать улучшению ситуации с безопасностью для республики. 18,5% затруднились ответить.

В исследовании отмечается, что 51% респондентов выразили уверенность, что в ближайшие десять лет Армения вступит в ЕС, 40% — не верят в это, еще 9% затруднились ответить. При этом на уточнение, как они относятся к законопроекту о евроинтеграции, одобренному правительством Армении 9 января, 23% ответили, что «полностью положительно», 31,9% — «скорее положительно», 12% — «скорее отрицательно» и 19,3% — «однозначно отрицательно». 13,8% затруднились ответить на этот вопрос.

Подписание хартии о партнерстве с США «полностью положительно» оценили 27,2%, «скорее положительно» — 34,5%, «скорее отрицательно» — 13,1%, «полностью отрицательно» — 10,9%. 14,3% затруднились ответить.

Опрос проводился 20–22 января методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,1 тыс. человек. Погрешность авторы оценивают в 3%.

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