Почти 300 наемников из Европы сдались после захвата Гомы в ДРК повстанцами
17:12 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 288 европейских наемников, сражавшихся на стороне армии Демократической Республики Конго (ДРК), сложили оружие после захвата конголезского города Гома повстанческой группировкой «Движение 23 марта» (М23) и прибыли в Руанду. Об этом сообщила руандийская газета The New Times.
Издание отмечает, что большинство наемников — граждане Румынии. Из столицы Руанды Кигали, куда наемники прибыли из Гомы, они отправятся на родину.
Как передавало агентство AFP, конголезские солдаты, сняв форму, бежали со своих позиций в городе Гома и прилегающих к нему районах. По его данным, в Гоме в среду практически не слышно стрельбы, город почти полностью контролируют повстанцы из группировки М23 и руандийские военные.
Отряды повстанческой группировки «Движение 23 марта» (М23) при поддержке сил Руанды поздним вечером 26 января вошли в город Гома. В ряде кварталов города идут бои с обороняющимися подразделениями армии ДРК. Группировка М23 была создана в 2012 году дезертирами из рядов конголезской армии. Отряды повстанцев, большинство которых относится к народу тутси, начали боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Им удалось захватить несколько городов и более чем 100 поселков в провинции Северное Киву. Правительство ДРК обвиняет Руанду в поддержке повстанцев.
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