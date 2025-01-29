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Дефицит внешней торговли США перекрыл рекорд 2024 года

19:30 29.01.2025 Источник: Интерфакс

Дефицит американской внешней торговли товарами в декабре 2024 года увеличился до $122,11 млрд по сравнению с пересмотренными $103,5 млрд месяцем ранее, по предварительным данным правительства США. За весь 2024 год дефицит американской торговли товарами составил рекордные $1,2 трлн, что чуть выше предыдущего исторического максимума, достигнутого в 2022 году.

Импорт товаров вырос на 3,9% в помесячном сравнении и составил $289,6 млрд. Закупки промышленных товаров повысились на 18,9%, потребительских товаров - на 3,1%, средств производства - на 1,7%.

Размеры дефицита и импорта в декабре были вторыми по величине за всю историю подсчетов.

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