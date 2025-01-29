Роберт Кеннеди - младший: Сегодня общее состояние здоровья американцев находится в печальном состоянии
20:40 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Здоровье населения Соединенных Штатов хуже, чем любой другой развитой страны, оно находится «в печальном состоянии». Об этом заявил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди — младший.
«Состояние здоровья в Соединенных Штатах хуже, чем в любой другой развитой стране», — сказал он, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. При этом Кеннеди-младший отметил, что Соединенные Штаты тратят на здравоохранение «по меньшей мере вдвое, а в некоторых случаях и втрое больше, чем другие страны».
«Сегодня общее состояние здоровья американцев находится в печальном состоянии», — продолжил кандидат на пост министра. По его словам, на сегодняшний день более половины американцев страдают хроническими заболеваниями.
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