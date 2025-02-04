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Киев готов обсуждать с США возможность проведения выборов до конца 2025 г. — посол Украины

17:43 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина сейчас не обсуждает с США возможность проведения выборов до конца 2025 года, однако готова говорить на эту тему, если Вашингтон поднимет такой вопрос. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на слова украинского посла в США Оксаны Маркаровой.

В интервью изданию Маркарова также напомнила, что, когда эта тема «теоретически обсуждалась» в 2023–2024 годах, позиция Киева состояла в том, что для проведения выборов необходимо завершить боевые действия.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в Вашингтоне хотят, чтобы выборы президента Украины состоялись до конца этого года, особенно в случае заключения перемирия с Россией.

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