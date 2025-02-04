СМИ приводят выдержки из отчета о крушении рейса Azal в Казахстане
19:20 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предварительный отчет о расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи аэропорта Актау в Казахстане, опубликованный Минтрансом республики, не содержит выводов о причинах крушения воздушного судна.
Как следует из 53-страничного документа, который проанализировал ТАСС, в нем, в частности указывается, что при первоначальном осмотре обломков самолета были обнаружены сквозные отверстия, а также в самолете найдены повреждения и посторонние мелкие металлические предметы, фотографии которых приводятся в отчете. Однако, как отмечается в документе, они направлены на экспертизу, «для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами». Кроме того, в отчете приводятся переговоры между пилотами и диспетчерами.
Отмечено, что после столкновения с земной поверхностью воздушное судно распалось на несколько частей. «Центральная и передняя часть фюзеляжа, нижняя часть кабины пилотов и правое крыло полностью уничтожены огнем. Верхняя часть кабины пилотов отделилась от нижней части, на которой сохранились верхняя панель инструментов, два ветровых остекления кабины и одно боковое окно», — говорится в документе.
При этом задняя часть фюзеляжа с хвостовой частью находились на расстоянии от остальных частей воздушного судна. Левое крыло с центральной частью самолета находилось на месте возгорания фюзеляжа и частично сохранилось.
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