Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА над территорией Курской области и два — над территорией Белгородской области», — сообщили в российском военном ведомстве.