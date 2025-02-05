Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами России
09:00 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА над территорией Курской области и два — над территорией Белгородской области», — сообщили в российском военном ведомстве.
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