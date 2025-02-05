В ЕС «сыты по горло» попытками фон дер Ляйен руководить внешней политикой союза — Politico

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза «сыты по горло» попытками главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен взять на себя руководство внешней политикой сообщества. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

По их информации, фон дер Ляйен не консультировалась с властями стран сообщества, когда принимала решение объявить о заключении соглашения о партнерстве с Иорданией и выделении Амману финансовой поддержки в 3 млрд евро. «Мы были поставлены перед свершившимся фактом, хотя это мы будем финансировать [соглашение]. Это не первый раз, когда фон дер Ляйен проворачивает такой трюк, потому что хочет наладить отношения с мировыми лидерами. Страны-члены сыты этим по горло», — заявил собеседник газеты.

«Урсула фон дер Ляйен использует любой случай, чтобы хотя бы частично взять под контроль внешнюю политику [ЕС]. Но разве внешняя политика не входит в компетенцию Совета ЕС (а не Еврокомиссии — прим. ТАСС)?», — отмечает в беседе с Politico депутат Европарламента Начо Санчес Амор. По его словам, полномочия органов власти ЕС во внешней политике «необходимо прояснить», так как принятие внешнеполитических решений главой ЕК в одностороннем порядке «сбивает с толку партнеров ЕС по всему миру».