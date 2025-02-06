Более 100 детей погибают ежедневно в странах Азии в связи с загрязнением воздуха — ЮНИСЕФ
11:32 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 100 детей до пяти лет ежедневно погибают в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона в связи с загрязнением воздуха, уровень которого достигает пика с января по март из-за отсутствия дождей. Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который представил новый доклад в Клубе иностранных корреспондентов Таиланда.
Согласно исследованию, в общей сложности 500 млн детей живут в странах с уровнем загрязнения воздуха, который представляет опасность для здоровья. Главная причина такой статистики — загрязнение воздуха, вызванное использованием твердого топлива домашними хозяйствами для приготовления пищи и обогрева. «Уровень загрязнения воздуха, которым дышат дети, в то время как их тело и разум развиваются, зачастую превышает допустимую норму, что может препятствовать их росту, вредить легким и ухудшать их когнитивное развитие», — сказала региональный директор ЮНИСЕФ в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Джун Кунуги. «Наиболее негативному воздействию подвержены дети из бедных семей, которые не могут позволить купить маски, респираторы, очистители воздуха», — отметила региональный руководитель отдела коммуникаций ЮНИСЕФ Элиан Люти.
Почти половина выбросов микрочастиц размером менее 2,5 микрона (PM2,5) в странах с самым высоким уровнем загрязнения воздуха приходится на сжигание ископаемого топлива и сельскохозяйственных отходов. Неблагоприятная экологическая обстановка является причиной почти каждой четвертой смерти ребенка в возрасте до пяти лет в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Эта угроза преследует детей еще в утробе матери, повышая вероятность преждевременных родов. Маленькие дети дышат чаще взрослых, вдыхая токсичных воздух, что делает их более уязвимыми к развитию астмы и повреждению легких.
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