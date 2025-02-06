Серию поджогов в Польше могли совершить украинские агенты — экс-премьер
13:05 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские агенты могли стоять за серией поджогов различных польских объектов. Об этом в интервью радиостанции Radio Zet заявил экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер (2001–2004 гг.).
«С определенного времени в Польше горят различные объекты. Обычно это списывают на тайных агентов России. Но, может, это не агенты России. Украинские агенты? Это очевидно», — сказал политик.
По его мнению, «абсолютно точно, что украинцы захотят оказывать влияние на выборы президента в Польше. Наверняка, используя соответствующую политику по вопросу эксгумации (жертв Волынской резни — прим. ТАСС)».
Лешек Миллер также потребовал, чтобы польские власти депортировали из страны на Украину украинскую активистку Наталью Панченко. «Она должна быть депортирована», — сказал экс-премьер. «Госпожа Панченко уже сегодня должна была бы быть в АВБ (спецслужба Агентство внутренней безопасности — прим. ТАСС) на допросе [на тему того], есть ли у нее информация о подготовке каких-либо терактов, связана ли она с кругами, которые хотели бы вмешаться в избирательную кампанию в Польше».
Ранее данная активистка угрожала польским властям началом уличных столкновений между поляками и находящимися в Польше украинцами.
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