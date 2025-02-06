0
0
162
НОВОСТИ

Серию поджогов в Польше могли совершить украинские агенты — экс-премьер

13:05 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские агенты могли стоять за серией поджогов различных польских объектов. Об этом в интервью радиостанции Radio Zet заявил экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер (2001–2004 гг.).

«С определенного времени в Польше горят различные объекты. Обычно это списывают на тайных агентов России. Но, может, это не агенты России. Украинские агенты? Это очевидно», — сказал политик.

По его мнению, «абсолютно точно, что украинцы захотят оказывать влияние на выборы президента в Польше. Наверняка, используя соответствующую политику по вопросу эксгумации (жертв Волынской резни — прим. ТАСС)».

Лешек Миллер также потребовал, чтобы польские власти депортировали из страны на Украину украинскую активистку Наталью Панченко. «Она должна быть депортирована», — сказал экс-премьер. «Госпожа Панченко уже сегодня должна была бы быть в АВБ (спецслужба Агентство внутренней безопасности — прим. ТАСС) на допросе [на тему того], есть ли у нее информация о подготовке каких-либо терактов, связана ли она с кругами, которые хотели бы вмешаться в избирательную кампанию в Польше».

Ранее данная активистка угрожала польским властям началом уличных столкновений между поляками и находящимися в Польше украинцами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9311
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9703
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9109
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9443
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9321
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9317
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9273
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9349
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9240
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9172

Возврат к списку