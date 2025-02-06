Меркель заявила, что у отказа Шольца от поставок Taurus Киеву есть причины
13:20 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший канцлер Германии (2005-2021) Ангела Меркель заявила, что понимает отказ действующего главы правительства Олафа Шольца не поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, и отметила, что на это есть веские причины.
На вопрос, понимает ли она сдержанность относительно поставок Taurus Киеву, Меркель ответила утвердительно. «Я считаю, что на это, определенно, есть причины», — добавила она на мероприятии, организованном газетой Die Zeit.
Меркель заявила, что понимает стремление поддержать Киев, но при этом призвала «действовать осторожно», приведя в качестве примера действия администрации Джо Байдена. В то же время, отвечая на вопрос, поставила бы она ракеты Taurus Украине, экс-канцлер ФРГ подчеркнула, что «она не заместитель канцлера».
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