В Баку ждут мер от Москвы в связи с нотой о прекращении деятельности Русского дома — МИД

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан ждет соответствующих мер от российской стороны в связи с нотой о прекращении деятельности Русского дома в Баку. Об этом заявил в интервью местным СМИ пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде.

«После уведомления российской стороны об отсутствии у Российского информационно-культурного центра — Русского дома, являющегося представительством Россотрудничества в Азербайджане, регистрации в качестве юридического лица и серьезном нарушении организацией азербайджанского законодательства, 3 февраля 2025 года российской стороне направлена нота о прекращении деятельности Русского дома. Исходя из решения азербайджанской стороны о прекращении деятельности Русского дома в Баку, от российской стороны ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении», — сказал официальный представитель МИД.