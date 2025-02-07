ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону 4 женщин-агентов спецслужб Киева

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов спецслужб Украины, завербованных для совершения терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах ТЭК. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех женщин-агентов, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса», — сообщил в ЦОС.

По данным ФСБ, задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения. «От задержанных получены признательные показания», — добавили в ФСБ.