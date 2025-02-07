0
0
107
НОВОСТИ

ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону 4 женщин-агентов спецслужб Киева

09:00 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов спецслужб Украины, завербованных для совершения терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах ТЭК. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех женщин-агентов, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса», — сообщил в ЦОС.

По данным ФСБ, задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения. «От задержанных получены признательные показания», — добавили в ФСБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 07.02.2025
США ожидают права на бесплатный проход через Панамский канал — Рубио
0
53
09:20 07.02.2025
ВСУ заминировали весь центр Красноармейска, готовясь к оставлению города
0
90
09:05 07.02.2025
Трамп хочет «остановить кровопролитие» до начала переговоров по Украине — Келлог
0
136
22:00 06.02.2025
Белый дом: 70% учащихся 8-х классов имеют уровень ниже среднего по математике и чтению
0
821
21:55 06.02.2025
США вводят санкции против Международного уголовного суда
0
787
21:03 06.02.2025
Глава МЭА Бирол обеспокоился долей РФ в мире по обогащению урана
0
868
20:26 06.02.2025
УК «Первая»: рост розничного сегмента рынка управления активами может превысить триллион рублей в 2025 году
0
825
18:50 06.02.2025
Фальков предложить наделить Минобрнауки правом согласовывать платный прием в университеты
0
932
18:15 06.02.2025
Путин: Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам
0
939
17:40 06.02.2025
В Армении заявили, что не будут участвовать во встрече глав парламентских комитетов ОДКБ
0
1054

Возврат к списку