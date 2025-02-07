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Руандийские военные несут большие потери в ДР Конго — Guardian

16:00 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни руандийских солдат погибли в ходе конфликта на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), несмотря на отрицание властями Руанды участия в боевых действиях. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в разведке.

По данным газеты, спутниковые снимки военного кладбища в столице Руанды Кигали показывают, что с тех пор, как три года назад повстанцы из «Движения 23 марта» (М23) при поддержке войск Руанды возобновили операции в ДРК, было вырыто не менее 600 могил. Два высокопоставленных сотрудника разведки сообщили газете, что реальные потери руандийской армии могут составлять тысячи, но установить точную цифру сложно.

Другой высокопоставленный источник заявил, что несколько погибших руандийских солдат были тайно похоронены в «братских могилах» в ДРК, когда было невозможно вернуть их тела через границу. «Не все солдаты, погибшие в ДРК, были репатриированы, особенно в районах, находящихся под сильным огнем. Некоторых похоронили в братских могилах», — приводит газета цитату собеседника. По его данным, морг Кигали переполнен, а в военном госпитале было построено новое крыло для размещения раненых.

Отряды М23 практически полностью контролируют город Гома, столицу провинции Северное Киву, отдельные перестрелки происходят только в его самых северных районах. 30 января повстанцы объявили о создании комитета по управлению Гомой. В южных районах города 30 января была восстановлена подача в дома электроэнергии и воды.

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