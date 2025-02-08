Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 50% — данные GIE
10:30 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 50%, а темпы отбора в феврале близки к рекордным, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ уже более половины накопленных к зиме объемов топлива — 53,2 млрд куб. м.
Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 49,99% (на 8,18 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и на конец отопительных сезонов 2019–2020 гг. и 2022–2023 гг.
Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов в текущем месяце (вторые в истории для февраля), общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для начала февраля за все время наблюдений — 55,5 млрд куб. м газа.
НОВОСТИ
- 11:30 08.02.2025
- Трамп недоволен недостаточно большим числом депортированных из США нелегалов — NBC
- 11:00 08.02.2025
- Заемщики должны будут предоставлять ИНН при обращении за кредитом - Володин
- 10:00 08.02.2025
- Объем экспорта вооружений ФРГ при Шольце стал на 65% больше, чем при Меркель
- 09:30 08.02.2025
- Ядерное оружие КНДР не является предметом сделки — ЦТАК
- 09:00 08.02.2025
- Трамп запретил Байдену доступ к секретным данным и написал «Джо, ты уволен»
- 08:50 08.02.2025
- Балтия вышла из энергокольца с РФ, Калининградская область работает в автономном режиме
- 08:40 08.02.2025
- Зеленский заявил о готовности заключить сделку с Трампом
- 08:30 08.02.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 36 беспилотников над четырьмя регионами России
- 21:45 07.02.2025
- Трамп хочет провести встречу с Зеленским на следующей неделе
- 20:20 07.02.2025
- Около 1,5 млн украинских детей находятся за границей - Воскобойник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать