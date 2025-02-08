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Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 50% — данные GIE

10:30 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 50%, а темпы отбора в феврале близки к рекордным, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ уже более половины накопленных к зиме объемов топлива — 53,2 млрд куб. м.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 49,99% (на 8,18 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и на конец отопительных сезонов 2019–2020 гг. и 2022–2023 гг.

Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов в текущем месяце (вторые в истории для февраля), общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для начала февраля за все время наблюдений — 55,5 млрд куб. м газа.

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