Урсула фон дер Ляйен: Наш давний союзник, Соединенные Штаты, установил новую повестку дня...

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз готов к потенциальным вызовам в отношениях с США и хочет вести конструктивный диалог «в условиях растущей неопределенности». Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве. Ее транслировала пресс-служба ЕК.

«Наш давний союзник, Соединенные Штаты, установил новую повестку дня. Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределенности. Мы осознаем потенциальные вызовы, но мы готовы к этому», — сказала она.