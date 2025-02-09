Урсула фон дер Ляйен: Наш давний союзник, Соединенные Штаты, установил новую повестку дня...
17:45 09.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз готов к потенциальным вызовам в отношениях с США и хочет вести конструктивный диалог «в условиях растущей неопределенности». Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве. Ее транслировала пресс-служба ЕК.
«Наш давний союзник, Соединенные Штаты, установил новую повестку дня. Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределенности. Мы осознаем потенциальные вызовы, но мы готовы к этому», — сказала она.
НОВОСТИ
- 16:30 09.02.2025
- В СПЧ ООН считают план Трампа по переселению жителей Газы незаконным
- 12:00 09.02.2025
- На вопрос ТАСС о контактах Путина и Трампа по телефону Песков сказал, что не может «это ни подтвердить, ни опровергнуть»
- 11:30 09.02.2025
- Грузия в прошлом году импортировала электричества в 13,7 раза больше объема закупок годом ранее
- 09:29 09.02.2025
- Атмосферное давление в Москве еще несколько дней будет очень высоким - Вильфанд
- 09:20 09.02.2025
- Ведомство Маска DOGE обнаружило выплаты на 100 млрд долл в год Минфином США неустановленным лицам
- 09:09 09.02.2025
- The New York Post: Дональд Трамп говорил по телефону с Владимиром Путиным
- 09:00 09.02.2025
- 35 украинских дронов уничтожено за ночь на 9 февраля над восемью регионами – МО России
- 21:00 08.02.2025
- Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью — губернатор
- 20:30 08.02.2025
- Россия не будет выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
- 20:00 08.02.2025
- Финансирование Брюсселем войны на Украине ведет к разграблению Европы — Орбан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать