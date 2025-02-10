0
0
166
НОВОСТИ

Большинство американцев положительно оценивают первые недели президентства Трампа — опрос

11:05 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей США считают, что американский президент Дональд Трамп успешно справляется с обязанностями главы Белого дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телекомпанией CBS и институтом изучения общественного мнения YouGov.

По их данным, 53% респондентов положительно оценивают работу Трампа. При этом 47% участников опроса придерживаются противоположной точки зрения. Отмечается, что большинство опрошенных характеризуют действующего президента США как жесткого, энергичного, целеустремленного и эффективного лидера, который выполняет предвыборные обещания.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 10.02.2025
Глава австрийского концерна OMV выступил за транзит газа из Азербайджана через Украину
0
34
12:05 10.02.2025
Молдавия не договаривалась с РФ о поставках газа в Приднестровье — премьер
0
76
12:00 10.02.2025
В Дании предложили выкупить у США Калифорнию взамен Гренландии
0
87
11:32 10.02.2025
Тирасполь отказался от предложения ЕС профинансировать закупки газа — премьер Молдавии
0
138
11:20 10.02.2025
Пожар в детсаду произошел из-за падения обломков БПЛА в Курской области
0
159
11:00 10.02.2025
ЕС готовится к масштабной операции по захвату связанных с РФ танкеров на Балтике — Politico
0
207
10:32 10.02.2025
Роспотребнадзор не выявил отклонений в воздухе, воде и рыбе в Крыму и Краснодарском крае
0
254
10:20 10.02.2025
Защита прав россиян за рубежом требует особого внимания — Путин
0
276
10:05 10.02.2025
Доля РФ в оружейном импорте Индии превысила треть от общего объема
0
285
10:00 10.02.2025
Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной страной»
0
318

Возврат к списку