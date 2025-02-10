Большинство американцев положительно оценивают первые недели президентства Трампа — опрос

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей США считают, что американский президент Дональд Трамп успешно справляется с обязанностями главы Белого дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телекомпанией CBS и институтом изучения общественного мнения YouGov.

По их данным, 53% респондентов положительно оценивают работу Трампа. При этом 47% участников опроса придерживаются противоположной точки зрения. Отмечается, что большинство опрошенных характеризуют действующего президента США как жесткого, энергичного, целеустремленного и эффективного лидера, который выполняет предвыборные обещания.