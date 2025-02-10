Молдавия не договаривалась с РФ о поставках газа в Приднестровье — премьер

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Молдавии не договаривалось с Россией по поводу поставок в Приднестровье газа венгерской компанией за счет российского кредита. Об этом говорится в сообщении, размещенном молдавским премьер-министром Дорином Речаном в телеграм-канале правительства.

«Это не соглашение между правительством Республики Молдова и Россией или другими структурами, а разрешение правительства, позволяющее жителям Приднестровья получать газ и не замерзнуть. Эти вопросы будут обсуждаться сегодня на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям», — написал премьер. Ранее он проинформировал, что компания из Венгрии MET Gas and Energy Marketing AG доставит газ на границу с Молдавией в соответствии с подписанным с Moldovagaz контрактом. Приднестровье будет оплачивать энергоноситель за счет средств из кредита, полученного от России.