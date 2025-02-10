Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и снэков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Так, с 1 марта 2025 года обязательная маркировка будет введена для отдельных товаров бакалейной и пищевой продукции, а также косметики и бытовой химии. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«В России расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе „Честный знак“. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении пресс-службы. Расширение охватит несколько товарных групп. «С 1 марта 2025 года обязательная маркировка будет введена для отдельных видов бакалейной и другой пищевой продукции в потребительской упаковке. Речь идет в том числе о специях, приправах, чипсах, начос, сухариках, гренках, кукурузных палочках, хлебцах, готовом попкорне, а также о соусах, пряностях, сухих бульонах, супах и разновидностях сухого уксуса», — уточняется в сообщении.

Еще одна группа товаров, обязательная маркировка которых начнется с 1 марта 2025 года, — косметика и бытовая химия. Туда вошли мыло и моющие средства, дезодоранты, средства для волос и бритья, средства для макияжа и ухода за кожей, а также зубные пасты и другие средства.