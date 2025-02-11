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Трамп пригрозил Египту и Иордании остановкой помощи в случае отказа принять людей из Газы

10:05 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут прекратить предоставление помощи Египту и Иордании, если эти арабские государства откажутся принимать население из сектора Газа в случае расселения данного палестинского анклава. Об этом сообщил в понедельник в беседе с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп.

«Да, может быть. Легко. Почему нет?» — ответил он на вопрос о том, может ли Вашингтон отказаться от выделения ежегодного финансового содействия Египту и Иордании, измеряемого миллиардами долларов, если эти две страны не станут принимать население сектора Газа. «Если они не согласятся, то я потенциально не буду предоставлять помощь», — повторил американский лидер.

Кроме того, он выразил уверенность, что Иордания и другие арабские страны не откажутся принять палестинцев из сектора Газа. «Я действительно думаю, что он (король Иордании Абдалла II — прим. ТАСС) примет [этих палестинцев], и я думаю, что примут и другие страны. У них добрые сердца», — сказал президент.

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты провел ранее в понедельник в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Как он заявил, мир на Ближнем Востоке может быть достигнут, однако необходимо, чтобы это произошло на условиях, которые обеспечивали бы соблюдение законных прав палестинцев, особенно на создание своего государства. Планируется, что король Иордании Абдалла II позднее во вторник будет принят в Белом доме Трампом.

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