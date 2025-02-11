Инфляция в 2024 г. превысила прогнозные значения и составила 9,5% — Новак

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в прошлом году превысила прогнозные значения и составила 9,5%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Если говорить про инфляцию, то инфляция превысила прогнозные значения и составила 9,5%. Наибольший вклад внесли продовольственные товары, темпы 11,1% год к году. На непродовольственные товары темпы роста составили 6,1% — ниже инфляции, по услугам рост на 11,5%», — сказал он.