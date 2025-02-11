Володин призвал покаяться на Красной площади тех, кто получал деньги из-за рубежа
15:32 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне ситуации с USAID призвал покаяться на Красной площади политиков, правозащитников и общественников, которые получали финансирование из-за рубежа.
«Те, кто получал деньги из-за рубежа, пускай публично признаются и покаются на Красной площади. И партии, общественные организации и правозащитники. Вот они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать там, за рубежом. А сейчас будут сидеть голодные, холодные, в надежде, что им там опять что-то подадут. Никто не подаст, разобрались с этим. Там враги были», — сказал Володин на пленарном заседании, добавив, что USAID «оболванило полмира».
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