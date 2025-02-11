Отправка 40 тыс. военнослужащих на Украину станет для Европы труднодостижимой целью — NYT

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны столкнутся с трудностями в случае отправки даже сравнительно небольшого контингента в 40 тыс. военнослужащих в качестве «сдерживающих сил» на Украину. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники и оценки экспертов.

По их информации, страны континента не смогут послать на Украину 200 тыс. военных, как того требовал Владимир Зеленский, и даже отправка «более скромного по численности контингента» в 40 тыс. человек стала бы для Европы «труднодостижимой целью» из-за медленных темпов экономического роста и дефицита кадров в армии. Источник издания среди высокопоставленных европейских чиновников также высказал мнение, что отправка войск возможна только в случае поддержки со стороны США, в противном случае контингент будет «постоянно уязвим».

При этом, по словам профессора Королевского колледжа Лондона Лоуренса Фридмана, «сдерживающие силы» обычно предполагают отправку более 100 тыс. военнослужащих. На этом фоне NYT отмечает, что идея размещения европейских войск на территории Украины «кажется многим чиновникам и аналитикам безрассудной». В то же время, по данным газеты, некоторые европейские страны, включая Францию, Британию и балтийские государства, уже поднимали вопрос о включении своих военных в состав контингента, который потенциально может отправиться на Украину. При этом высокопоставленные чиновники в ФРГ полагают, что обсуждать эту тему всерьез «преждевременно».