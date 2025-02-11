0
0
0
НОВОСТИ

Отправка 40 тыс. военнослужащих на Украину станет для Европы труднодостижимой целью — NYT

17:12 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны столкнутся с трудностями в случае отправки даже сравнительно небольшого контингента в 40 тыс. военнослужащих в качестве «сдерживающих сил» на Украину. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники и оценки экспертов.

По их информации, страны континента не смогут послать на Украину 200 тыс. военных, как того требовал Владимир Зеленский, и даже отправка «более скромного по численности контингента» в 40 тыс. человек стала бы для Европы «труднодостижимой целью» из-за медленных темпов экономического роста и дефицита кадров в армии. Источник издания среди высокопоставленных европейских чиновников также высказал мнение, что отправка войск возможна только в случае поддержки со стороны США, в противном случае контингент будет «постоянно уязвим».

При этом, по словам профессора Королевского колледжа Лондона Лоуренса Фридмана, «сдерживающие силы» обычно предполагают отправку более 100 тыс. военнослужащих. На этом фоне NYT отмечает, что идея размещения европейских войск на территории Украины «кажется многим чиновникам и аналитикам безрассудной». В то же время, по данным газеты, некоторые европейские страны, включая Францию, Британию и балтийские государства, уже поднимали вопрос о включении своих военных в состав контингента, который потенциально может отправиться на Украину. При этом высокопоставленные чиновники в ФРГ полагают, что обсуждать эту тему всерьез «преждевременно».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 11.02.2025
ГУР МО Украины готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции — СВР
0
97
16:32 11.02.2025
Экономика США утрачивает доминирующую роль в многополярном мире — глава МВФ
0
176
16:12 11.02.2025
Русский дом в Баку приостанавливает свою деятельность — заявление
0
222
16:00 11.02.2025
ВСУ потеряли более 300 военных и два танка за сутки на курском направлении
0
210
15:58 11.02.2025
«Роснефть» подписала соглашение о сотрудничестве с я правительством Республики Татарстан
0
192
15:32 11.02.2025
Володин призвал покаяться на Красной площади тех, кто получал деньги из-за рубежа
0
250
15:12 11.02.2025
Инфляция в 2024 г. превысила прогнозные значения и составила 9,5% — Новак
0
295
15:00 11.02.2025
В Польше предложили ослабить меры защиты птиц в интересах национальной безопасности
0
305
14:32 11.02.2025
Сихарулидзе избрали президентом Федерации фигурного катания на коньках России
0
311
14:30 11.02.2025
В 2024 году россияне получили 14,4 миллиарда рублей пенсий от СберНПФ
0
289

Возврат к списку