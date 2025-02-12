Фогел освобожден в обмен на россиянина, это результат контактов РФ и США — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденный в России американец Марк Фогел был освобожден накануне в обмен на возвращение на родину заключенного в США россиянина. Это стало результатом продолжительных интенсивных контактов между РФ и США, рассказал на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Как ранее мы и сообщали, в последнее время по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты, — напомнил представитель Кремля. — И результатом этих контактов стало освобождение Фогела, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки».

«Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен России», — добавил Песков.