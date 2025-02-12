0
0
71
НОВОСТИ

Фогел освобожден в обмен на россиянина, это результат контактов РФ и США — Песков

14:32 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденный в России американец Марк Фогел был освобожден накануне в обмен на возвращение на родину заключенного в США россиянина. Это стало результатом продолжительных интенсивных контактов между РФ и США, рассказал на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Как ранее мы и сообщали, в последнее время по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты, — напомнил представитель Кремля. — И результатом этих контактов стало освобождение Фогела, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки».

«Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен России», — добавил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 12.02.2025
Госдума сокращает до двух число обязательных экзаменов после 9 класса
0
118
14:00 12.02.2025
Экс-премьер Турции предложил присоединить к республике сектор Газа
0
151
13:37 12.02.2025
В Москве откроется избирательный участок для голосования граждан Абхазии
0
181
13:32 12.02.2025
Парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС
0
183
13:20 12.02.2025
ВС РФ поразили групповым ракетным ударом цеха по производству БПЛА на Украине
0
200
13:05 12.02.2025
ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 м от реактора ЗАЭС
0
220
13:00 12.02.2025
В прошлом году в РФ произошло более 270 чрезвычайных ситуаций, 9 федерального характера
0
218
12:32 12.02.2025
Иран отказывается от переговоров с США из-за максимального давления Трампа — власти
0
328
12:20 12.02.2025
Низкий уровень безработицы — долгосрочный тренд в сегодняшних условиях — Новак
0
316
12:05 12.02.2025
На Украине третий день подряд ограничили энергоснабжение промышленности
0
331

Возврат к списку