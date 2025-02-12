Дональд Трамп рассказал, какие темы были затронуты в разговоре с Владимиром Путиным

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как написал хозяин Белого дома в социальной сети Truth Social, они обсудили кризис на Украине и обстановку на Ближнем Востоке.

«Я только что провел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы», — написал Трамп.