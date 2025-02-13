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Свыше 80% россиян поддержали введение 36-часовой рабочей недели — опрос

09:32 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идею ввести 36-часовую рабочую неделю поддержали 81% опрошенных россиян, основным ее преимуществом респонденты считают баланс между личной жизнью и работой. Об этом сообщается в результатах опроса-онлайн сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

«За введение 36-часовой рабочей недели высказались 81% опрошенных, 13% не поддерживают данную инициативу, остальные 6% затруднились с ответом», — говорится в сообщении.

Среди преимуществ респонденты, которые поддержали введение 36-часовой недели, отметили оптимизацию баланса личной (семейной) жизни и работы (37%), гибкость и самостоятельное планирование дня (27%), возможность получать допобразование или повышать квалификацию для профессионального развития (24%), улучшение собственного здоровья (22%), улучшение психологического климата в трудовом коллективе и повышение собственной лояльности работодателю (19% и 18% соответственно).

Интересно, что 31% отметили среди главных преимуществ сокращенной недели возможность для подработки или совмещения с другой работой.

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