Илон Маск считает, что ИИ вскоре затмит людей, но надеется на «доброту» компьютеров
12:20 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) вскоре затмит человеческие возможности и люди станут лишь «небольшой частью» совокупного интеллекта планеты.
«Искусственный интеллект затмит человеческий, я не знаю, что об этом думать, кроме того, что это неизбежно. Человеческий интеллект будет лишь небольшой частью совокупного интеллекта [на Земле], на долю цифрового интеллекта будет приходиться более 99% интеллекта. Остается надеяться, что компьютеры будут добры к нам, я надеюсь», — сказал Маск на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
Он подчеркнул, что человечеству нужно осторожно относиться к развитию ИИ и ответственно подходить к тем ценностям и материалам, на которых искусственный интеллект будет расти и развиваться. В этом отношении Маск сравнил ИИ с «супергениальным ребенком», воспитание которого может определить его дальнейшее будущее и то, как он будет пользоваться своими способностями. Например, по мнению Маска, если воспитать ИИ на основе популярных среди левых либералов ценностей разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI), то «ИИ решит, что у власти слишком много мужчин и просто их уничтожит».
По мнению Маска, человечество откроет для себя безграничные возможности с развитием технологий автономного роботизированного производства и обслуживания вкупе с ИИ, «это будет принципиально другой мир». В условиях «бесконечных производственных мощностей», считает Маск, деньги потеряют свой изначальный смысл индикатора положения дел в экономике и смогут отмереть как феномен. При этом предприниматель предупреждает, что такая картина будущего может подвергнуться опасности из-за некомпетентных лидеров и руководителей в государствах и бизнесе.
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