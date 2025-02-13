Вагенкнехт назвала европейцев статистами в урегулировании конфликта на Украине
14:32 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт приветствовала телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа и назвала статистами европейских политиков в ситуации вокруг Украины.
«Хорошо, что, наконец, между США и Россией начнутся переговоры с целью положить конец смертям и разрушениям на Украине», — заявила она агентству DPA. «На протяжении долгого времени тех, кто выступал за мирные переговоры вместо бесконечных поставок оружия, в Германии произвольно дискредитировали, называя наивными людьми или друзьями Путина», — отметила Вагенкнехт.
По ее мнению, упущением европейской и германской политики было отсутствие реального плана по достижению перемирия и началу переговоров по Украине. «Сейчас европейцы и правительство Германии являются простыми статистами на обочине происходящего, которым Трамп отводит роль финансиста, который должен нести расходы по восстановлению разрушенной Украины», — считает лидер BSW.
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