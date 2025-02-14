Макрон заявил, что политика Трампа стала электрошоком для Европы

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые шаги Дональда Трампа после его возвращения на пост президента США стали электрошоком для Европы. Об этом в интервью британской газете Financial Times заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, отметив, что внешняя встряска может помочь Европейскому союзу (ЕС) перестроиться в соответствии с требованиями времени.

«Это электрошок. Нам нужны ассиметричные импульсы, внешние импульсы», — сказал Макрон. «Для Европы это момент для того, чтобы ускориться и действовать», — добавил он, предупредив, что у ЕС нет другого выбора.

По мнению Макрона, «крайняя стратегическая неопределенность» поможет отрезвить те европейские страны, которые надеялись на сохранение «стратегической зависимости» от США. «Была модель, когда говорили, что есть китайский рынок сбыта, американский зонтик, обеспечивающий безопасность, и дешевый российский газ для поддержания производства, но теперь обо всех трех пунктах можно забыть», — подчеркнул он.

По словам президента Франции, Европа может добиться «стратегического пробуждения», начав инвестировать в оборону и добившись роста ВВП за счет широкой экономической интеграции и ослабления регулирования. Как считает Макрон, будущий военный потенциал Европы должен давать ей возможность действовать «даже без участия США». На это, как считает Макрон, понадобится 5-10 лет.

«Нам необходима полностью интегрированная европейская оборона, промышленная и техническая база. Это выходит далеко за пределы простых дискуссий об оборонных тратах. Если мы будем лишь усиливать свою зависимость от США, то через 20 лет так и не решим проблему европейского суверенитета», — добавил Макрон.