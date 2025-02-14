Лидеры ЕС оказались «унижены» началом диалога Путина и Трампа по Украине — Bloomberg

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Европейского союза оказались унижены тем, что Москва и Вашингтон начали прямой диалог по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказывается в материале агентства Bloomberg.

По его оценке, европейские союзники США испытывают чувство гнева из-за заявлений американского президента Дональда Трампа, что Украина вряд ли вернется к границам 2014 года и что Европа должна сама обеспечить свою безопасность.

В то же время, отмечает Bloomberg, похожие настроения у союзников США в Европе возникают не первый раз. Такие же опасения партнеры Вашингтона в восточноевропейских странах выражали в 2009 году, когда Соединенные Штаты и Россия объявили о «перезагрузке» в двусторонних отношениях. По мнению агентства, «вопрос не в том, предадут ли США своих союзников, а в том, что лидеры ЕС будут делать в тот момент, когда это произойдет».