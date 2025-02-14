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НОВОСТИ

ЕС пообещал Украине «стабильную поддержку» до заключения мира, а не «победы», как раньше

21:20 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта встретились в Мюнхене с Владимиром Зеленским, пообещав ему «стабильную поддержку» Украины до достижения мира, а не до «победы», как говорилось ранее.

«Председатель фон дер Ляйен и председатель Кошта обязались оказывать Украине постоянную и стабильную поддержку до тех пор, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир», — говорится в заявлении по итогам встречи.

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