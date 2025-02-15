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В гипотетические миротворческие силы на не должны входить страны, которые поддерживали оборону Украины – МО Италии

12:30 15.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что гипотетическая миротворческая миссия, которая может быть развернута на Украине только после начала переговорного процесса, должна выходить за рамки европейского континента. Как он заявил в интервью газете La Repubblica, в нее должны входить представители таких стран, как Индия, Бразилия, Китай, Саудовская Аравия, а сама миссия пройти одобрение Совбеза ООН, куда входит Россия.

«Гипотетические многонациональные силы могут быть направлены только после начала развернутого мирного процесса. И, конечно, это не может быть миссия только европейская, она должна быть международной, под эгидой ООН. В нее не могут входить страны, которые поддерживали оборону Украины, они могут считаться „заинтересованными сторонами“, — сказал министр.

Он указал, что миссия ООН предполагает одобрение Совбеза. «Было бы крайне важно привлечь весь мир — Индию, Бразилию, Саудовскую Аравию», — добавил он.

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