Рютте предложил европейцам показать, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины
15:30 15.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я бы сказал европейским друзьям: участвуя в дебатах, выдвигайте конкретные предложения и идеи, увеличивайте расходы на оборону, а не жалуйтесь на свое возможное отсутствие за столом переговоров. Покажите на конкретных идеях, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины», — подчеркнул Рютте.
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