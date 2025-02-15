Рютте предложил европейцам показать, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жаловаться из-за позиций России и США по урегулированию конфликта на Украине и вместо этого предложить конкретные идеи. Соответствующее заявление он сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление генсека транслировала пресс-служба альянса.

«Я бы сказал европейским друзьям: участвуя в дебатах, выдвигайте конкретные предложения и идеи, увеличивайте расходы на оборону, а не жалуйтесь на свое возможное отсутствие за столом переговоров. Покажите на конкретных идеях, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины», — подчеркнул Рютте.