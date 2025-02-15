В тюрьмах Польши более половины заключенных-иностранцев - украинцы

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Украины составляют более половины всех иностранцев, отбывающих наказания в тюрьмах Польши. Об этом свидетельствуют данные, которые передала агентству РАР пресс-секретарь польской Тюремной службы Арлета Пенцонек.

Согласно ним, из 2 575 иностранцев, находящихся в польских тюрьмах на 31 января 2025 года, 1 313 — это граждане Украины. Далее следуют представители Грузии и Белоруссии — 305 и 140 соответственно граждан этих стран содержится в польских пенитенциарных учреждениях. По этим же данным, в Польше отбывают наказание 82 гражданина РФ.