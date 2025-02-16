Париж 17 февраля проведет саммит ЕС по вопросам безопасности - МИД Франции

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Париж 17 февраля проведет саммит ЕС по вопросам безопасности.

«Завтра президент республики Эмманюэль Макрон соберет в Париже глав государств и правительств для обсуждения важных вопросов европейской безопасности. Речь идет о рабочей встрече», — отметил он в эфире радиостанции France Inter.

Барро добавил, что «в этой встрече нет ничего драматического, подобные контакты происходят регулярно».

Он отказался назвать участников саммита, сказав, что «мероприятие еще готовится».