Шольц заявил, что Европа никому не позволит договориться о демилитаризации Украины
09:32 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц указал на необходимость привлечения Евросоюза к переговорам по урегулированию украинского конфликта и заявил, что Европа не позволит кому-либо договориться о демилитаризации Украины.
Шольц выступил против возможности заключения эксклюзивных американо-российских соглашений по Украине. «Мы, европейцы, этого не допустим. Мы также никому не позволим договориться о демилитаризации Украины», — утверждал он в воскресенье в ходе предвыборных дебатов. При этом канцлер ФРГ вновь заявил, что Украине необходима сильная армия.
«Без нас это сделать невозможно. Конечно, нам есть что сказать», — отметил Шольц, реагируя на заявление США о том, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта. Вместе с тем глава правительства Германии подчеркнул, что европейцы имеют право голоса. Никаких гарантий безопасности без участия Европы, по его словам, «не будет».
Ранее спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сообщил, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров. По его словам, сейчас действует двухвекторный подход к мирным переговорам: представители США взаимодействуют отдельно с Россией и отдельно с Украиной вместе с союзниками. При этом Келлог уточнил, что интересы Европы будут учтены.
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