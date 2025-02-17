Илон Маск обратил внимание на 300-летних «вампиров» в системе соцобеспечения США

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), обратил внимание на наличие в базе данных системы соцобеспечения США миллионов лиц в возрасте от 120 до 369 лет. Соответствующие данные он привел на своей странице в социальной сети X.

«Согласно базе данных [службы] социального обеспечения, здесь приводится количество людей в каждой возрастной группе, у которых в графе „смерть“ указан прочерк. Возможно, „Сумерки“ (фильм о вампирах — прим. ТАСС) реальны и есть много вампиров, получающих социальное обеспечение», — написал Маск.

В приведенной таблице указывается, что в системе соцобеспечения как формально живые все еще фигурируют два лица в возрасте 240-369 лет, почти 3 тыс. лиц в возрасте 200-229 лет, а также порядка 8,9 млн лиц в возрасте 120-199 лет.

Официальный аккаунт DOGE в X прокомментировал пост Маска, ведомство указало, что займется рассмотрением этого вопроса.