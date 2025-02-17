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Польша могла бы защищать небо над Украиной в ходе миротворческой миссии — глава спецслужбы

13:32 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша могла бы обеспечить защиту воздушного пространства над Украиной в рамках возможной так называемой миротворческой миссии по окончании боевых действий, а также логистическую поддержку этой операции. Тем не менее Варшава не считает реалистичным сбивать российские ракеты в украинском небе. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet глава польского Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский.

«Наша роль и наше участие в этой потенциальной миссии может иметь разные формы. Прежде всего мы могли бы обеспечить тыл и логистическую поддержку этой операции. <…> Также мы могли бы предусмотреть различные формы защиты воздушного пространства Украины», — сказал Луковский. По его словам, это могло бы быть патрулирование по образцу операции НАТО Air Policing на восточном фланге альянса. «Наши самолеты, которые дислоцированы на польской территории, могли бы вылетать в патрули в воздушном пространстве Украины», — пояснил чиновник.

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