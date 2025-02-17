Украина не признает результаты переговоров РФ и США в Саудовской Аравии — Зеленский

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не участвует в переговорах между представителями России и США в Саудовской Аравии и не намерена признавать их результаты. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции в ОАЭ, выдержки из которой приводит агентство «Укринформ».

«Украина не участвует. Украина ничего про это не знала. Украина расценивает какие-либо переговоры про Украину без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо договоренности про нас без нас. И мы не будем признавать такие договоренности», — сказал он.

Зеленский также добавил, что его визит в Саудовскую Аравию, которые состоится в ближайшие дни, не связан с российско-американской встречей во вторник. «Это (визит — прим. ТАСС) не имеет никакой связи с тем, что происходит в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его Высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает. Просто интересно», — добавил Зеленский.