Украина не признает результаты переговоров РФ и США в Саудовской Аравии — Зеленский
16:32 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не участвует в переговорах между представителями России и США в Саудовской Аравии и не намерена признавать их результаты. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции в ОАЭ, выдержки из которой приводит агентство «Укринформ».
«Украина не участвует. Украина ничего про это не знала. Украина расценивает какие-либо переговоры про Украину без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо договоренности про нас без нас. И мы не будем признавать такие договоренности», — сказал он.
Зеленский также добавил, что его визит в Саудовскую Аравию, которые состоится в ближайшие дни, не связан с российско-американской встречей во вторник. «Это (визит — прим. ТАСС) не имеет никакой связи с тем, что происходит в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его Высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает. Просто интересно», — добавил Зеленский.
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