Минпромторг РФ не считает актуальной задачу поощрять возвращение иностранных брендов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг России не считает актуальной задачу поощрять или стимулировать возвращение ушедших с рынка РФ зарубежных брендов, освобожденные ниши будут и дальше замещаться российскими марками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной. Те иностранные бренды, которые остались работать в России, продолжают деятельность, а освобожденные ниши будут и дальше замещаться брендами российских производителей», — рассказали в Минпромторге.