Минпромторг РФ не считает актуальной задачу поощрять возвращение иностранных брендов
17:00 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпромторг России не считает актуальной задачу поощрять или стимулировать возвращение ушедших с рынка РФ зарубежных брендов, освобожденные ниши будут и дальше замещаться российскими марками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
«Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной. Те иностранные бренды, которые остались работать в России, продолжают деятельность, а освобожденные ниши будут и дальше замещаться брендами российских производителей», — рассказали в Минпромторге.
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