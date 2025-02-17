В СберСити началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии московского метро

17:10

Cтроительство левого перегонного тоннеля между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая роща» Рублево-Архангельской линии метро началось с работы в тоннеле проходческого щита «Натали». Станция «Рублево-Архангельское» откроется на территории СберСити – нового делового и жилого района на западе Москвы.

Протяженность Рублево-Архангельской линии столичного метро – более 27 км. В ее состав войдут 12 станций с пересадками на Московское центральное кольцо (МЦК), Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) метро. Для обслуживания линии построят электродепо «Ильинское».

«Сегодня мы даем старт проходке щита на будущей Рублёво-Архангельской линии метро. Предстоит пройти почти 2,4 км и пересечь Москву-реку. В добрый путь», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Сергея Собянина, на сегодня пройдена треть от общей длины тоннелей строящейся Рублево-Архангельской линии. Сейчас работу ведут два проходческих комплекса – в Рублево-Архангельском, а также между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор».

Рублево-Архангельская линия метро улучшит транспортную доступность и свяжет семь районов Москвы и Московскую область. Кроме того, жителям и гостям столицы будет удобнее доезжать до популярных мест отдыха в Строгино, Серебряный Бор, в музей-заповедник «Архангельское».

«СберСити в Рублево-Архангельском – активно развивающийся район Москвы, в котором будут жить 65 тыс. человек, а работать – 70 тыс., – рассказал Андрей Лихачев, генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское». – Строятся различные пространства для занятий спортом: 30 км велодорожек, футбольное поле, скейт-парк, спорткомплекс для бадминтона, беговые дорожки, лыжные маршруты, баскетбольные и волейбольные площадки. Будет благоустроено несколько километров набережной Москвы-реки, а на берегу пруда появятся парки и японский сад. Парки и скверы занимают 30% нового района. Благодаря Рублево-Архангельской линии метро жителям и гостям столицы станет проще добираться до СберСити».

В СберСити будет сформирован новый деловой центр столицы. На территории предусмотрено строительство современных офисов класса «А» общей площадью 815 тыс. кв. м. Один из строящихся деловых кварталов А24 уже вошел в топ-10 самых зеленых офисно-деловых объектов России, сертифицированных по системе «Клевер», и получил рейтинг «Платина» на стадии проектирования. В этом квартале появится главный кампус «Школы 21» – школы цифровых технологий Сбера.

Помимо строительства офисного кластера возводятся жилые кварталы. В этом году планируется завершить строительство пяти жилых кварталов на 830 квартир, первого детского сада для 350 малышей, многоуровневого паркинга на 930 автомобилей и многофункционального комплекса со станцией вакуумного мусороудаления. Территория застройки СберСити – 461 га, на ней к 2032 году будет построено свыше 5 млн кв. м недвижимости.