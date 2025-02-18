РФ и США обсуждают восстановление ряда экономических проектов — Дмитриев
12:32 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители России и США обсуждают восстановление сотрудничества по целому ряду экономических проектов, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который участвует в российско-американских переговорах в Эр-Рияде.
«Мы встречались с членами американской делегации, и мы обсуждаем воссоединение некоторых проектов в экономической сфере. Потому что очень важно, что американские компании в первый раз услышали эту цифру сегодня: они потеряли 300 млрд долларов за счет того, что они ушли с российского рынка», — сказал Дмитриев.
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