РФ и США обсуждают восстановление ряда экономических проектов — Дмитриев

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители России и США обсуждают восстановление сотрудничества по целому ряду экономических проектов, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который участвует в российско-американских переговорах в Эр-Рияде.

«Мы встречались с членами американской делегации, и мы обсуждаем воссоединение некоторых проектов в экономической сфере. Потому что очень важно, что американские компании в первый раз услышали эту цифру сегодня: они потеряли 300 млрд долларов за счет того, что они ушли с российского рынка», — сказал Дмитриев.