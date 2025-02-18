ЕС готовит предложения по увеличению странами расходов на оборону — еврокомиссар
15:00 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) готова безотлагательно выступить с предложениями по смягчению бюджетных правил с целью увеличения расходов на оборону государствами — членами сообщества. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
«Очевидно, что ЕС нужно действовать очень быстро в том, что касается расходов государств — членов и дополнительной гибкости в этой сфере», — приводит его слова агентство Reuters. В ближайшие недели Брюссель будет, по его словам, «работать над практическими аспектами» реализации таких планов.
Министр финансов Польши Анджей Доманьский считает, что расходы на оборону в ЕС могут быть увеличены без подрыва доверия к финансовым правилам сообщества. «Мы действительно уверены в том, что сможем действовать в рамках правил», — сказал он перед встречей в Брюсселе глав министерств финансов стран Евросоюза. Необходимо «очень точно описать [возможности] такого увеличения ассигнований на военные нужды, чтобы государства, которые хотят тратить на оборону больше, не нарушили финансовые правила», — подчеркнул Доманьский.
НОВОСТИ
- 15:32 18.02.2025
- В Иране предъявили обвинения в шпионаже двум британским подданным
- 15:12 18.02.2025
- В 2024 году количество уголовных дел при реализации нацпроектов увеличилось в 2 раза
- 14:32 18.02.2025
- Европа создает «антитрамповский интернационал» — Медведев
- 14:12 18.02.2025
- РФ считает вступление Украины в ЕС суверенным правом Киева — Песков
- 14:00 18.02.2025
- Reuters впервые за 3 года запустило трансляцию с камер в центре Киева, несмотря на запрет
- 13:32 18.02.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Ямполовка в ДНР
- 13:20 18.02.2025
- Вопрос размещения европейских войск на Украине не находится в повестке дня — МИД Франции
- 13:05 18.02.2025
- Для России главное добиться своих целей в СВО — Песков
- 13:00 18.02.2025
- Послание президента будет главным образом внутриполитическим событием — Песков
- 12:32 18.02.2025
- РФ и США обсуждают восстановление ряда экономических проектов — Дмитриев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать