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ЕС готовит предложения по увеличению странами расходов на оборону — еврокомиссар

15:00 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) готова безотлагательно выступить с предложениями по смягчению бюджетных правил с целью увеличения расходов на оборону государствами — членами сообщества. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Очевидно, что ЕС нужно действовать очень быстро в том, что касается расходов государств — членов и дополнительной гибкости в этой сфере», — приводит его слова агентство Reuters. В ближайшие недели Брюссель будет, по его словам, «работать над практическими аспектами» реализации таких планов.

Министр финансов Польши Анджей Доманьский считает, что расходы на оборону в ЕС могут быть увеличены без подрыва доверия к финансовым правилам сообщества. «Мы действительно уверены в том, что сможем действовать в рамках правил», — сказал он перед встречей в Брюсселе глав министерств финансов стран Евросоюза. Необходимо «очень точно описать [возможности] такого увеличения ассигнований на военные нужды, чтобы государства, которые хотят тратить на оборону больше, не нарушили финансовые правила», — подчеркнул Доманьский.

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