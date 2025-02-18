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Рубио подтвердил, что Западу придется отменять санкции против РФ в случае урегулирования

17:12 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада должны будут отменять свои антироссийские санкции в случае урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании

Его спросили про введенные против Москвы рестрикции. «Все это является результатом данного конфликта [на Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки», — отметил шеф американской дипломатии.

«Есть и другие стороны, которые ввели санкции. Евросоюзу придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, потому что у них тоже есть санкции, которые были введены [против России]», — добавил Рубио.

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